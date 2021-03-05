«Я — голос ваш»: ВКонтакте представляет трибьют-альбом ко дню памяти Анны Ахматовой

«Мысль создать трибьют-альбом „Я — голос ваш“ зародилась от большого уважения к Анне Ахматовой. Мы не просто так остановились на этом названии: в проекте поэтесса „говорит“ голосами современных исполнительниц, а её творчество доносится до аудитории через призму нашей эпохи, продолжая жить и сегодня. При этом мы вложили в альбом важный смысл — сделать так, чтобы всех женщин больше слушали и, главное, слышали».