300 тысяч заплатит детский сад в Екатеринбурге за драку детей с удушением

После конфликта в детском саду № 55 в Екатеринбурге, когда один мальчик душил другого в отсутствии воспитателя, прошел суд. Теперь учреждение должно выплатить родителям 300 тысяч рублей морального вреда.

Прокуратура установила, что 15 октября 2021 года мальчик находился в группе детского сада № 55 и получил там гематому шеи, а также странгуляционную асфиксию, сообщили в пресс-службе областного ведомства. Травма была получена, когда воспитатель вышла. Два мальчика повздорили и один из них надел другому веревку на шею. Он стал ее тянуть и причинил травму своему оппоненту. В ходе разбирательств воспитатель понижена в должности и привлечена к дисциплинарному взысканию. Также по результатам проверки департаменту образования Екатеринбурга было внесено представление, после рассмотрения которого контроль по присмотру за детьми был усилен. Также в отношении детского сада возбуждено административное дело за нарушение права на образование. После его рассмотрения судом дошкольное учреждение получило штраф в размере 50 тысяч рублей. Также в суд было направлен иск в интересах ребенка о возмещении вреда. Судом требования прокурора были удовлетворены. Кроме морального вреда, садику предстоит выплатить более 6 тысяч рублей, затраченных на лечение ребенка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter