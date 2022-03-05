Богослужения накануне Великого поста пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

Богослужения накануне Великого поста пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Богослужения накануне Великого поста пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50ОбществоФото: 1MI

Накануне Великого поста в храмах на Среднем Урале проведут богослужения

Свердловский митрополит Евгений перед Великим постом совершит богослужения в храмах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Накануне Прощёного воскресенья, 5 марта, священнослужитель проведет всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном соборе. А утром 6 марта уже в Храме на Крови Екатеринбурга примет участие в божественной литургии. Далее состоится вечерня с чином прощения опять же, в Свято-Троицком кафедральном соборе.

На 7 марта запланировано Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. Место проведения – то же самое. А 8, 9 и 10 марта в храмах Преображения Господня, Рождества Христова, и в Храме на Крови продолжится чтение канона. Начало - в 18.00.

9 и 11 марта состоится литургия Преждеосвященных даров. Утренние богослужения пройдут в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе и в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре.

12 марта митрополит Евгений возглавит божественную литургию в Скорбященском женском монастыре в Нижнем Тагиле. А вечером - всенощное бдение в Вознесенском архиерейском подворье Екатеринбурга.

На 13 марта запланированы богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга, в том числе чин Торжества православия.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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