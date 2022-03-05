Богослужения накануне Великого поста пройдут в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

На 7 марта запланировано Великое повечерие с чтением покаянного канона преподобного Андрея Критского. Место проведения – то же самое. А 8, 9 и 10 марта в храмах Преображения Господня, Рождества Христова, и в Храме на Крови продолжится чтение канона. Начало - в 18.00.