Чиновники и работники системы образования в Тагиле массово регистрируются в Telegram

Тагильчанам начали приходить сообщения в родительских чатах о возможной блокировке мессенджера WhatsApp. Для дальнейшего общения педагоги просят их присоединиться к Telegram. Также в мессенджере регистрируются работники муниципальных организаций.

Так маму дошкольницы, которая посещает курсы по подготовке в одной из школ города, классный руководитель попросила присоединиться к Telegram. Написали, что WhatsApp возможно будет заблокирован, попросили установить Telegram, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. Другая тагильчанка отметила, что за последние два дня 10 педагогов (директоров школ и учителей), которые есть у нее в телефонной книге, присоединились к Telegram. Также в мессенджере начали регистрироваться сотрудники администрации Нижнего Тагила, работники МУПов и предприниматели. Собеседники редакции объясняют такой переход в Telegram из-за возможных проблем в других соцсетях и мессенджерах. Напомним, в связи с военной операцией на Украине санкции в отношении России ввели иностранные государства. Ограничения коснулись работы платежных систем, банков, киноиндустрии, предприятий и других сфер экономики, а также соцсетей Facebook и Instagram. Twitter попал под санкции Роскомнадзора и Генпрокуратуры РФ

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