Дело бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Контеева передано в суд

По данным следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев и его группировка вымогали имущество у местного бизнесмена в виде 25% доли в уставном капитале компании. Общая сумма составила 3,6 миллиона рублей. Предприниматель отказался выполнять требования. Тогда группировка решила его устранить, но не получилось, сообщили в СК РФ.
Также обманным путем злоумышленники завладели имуществом потерпевшего в размере 50% от уставного капитала на сумму более 9,5 миллиона рублей. С мая 2010 по май 2011 года Контеев вместе с подельниками совершали сделки с этим имуществом, направленные на получение врав владения, пользования и распоряжения.
Ранее Контеев и 17 его соучастников были признаны виновными во взяточничестве, убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. Контеев получил 18 лет строгого режима и штраф в пол миллиона.