Дело бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Контеева передано в суд

По данным следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев и его группировка вымогали имущество у местного бизнесмена в виде 25% доли в уставном капитале компании. Общая сумма составила 3,6 миллиона рублей. Предприниматель отказался выполнять требования. Тогда группировка решила его устранить, но не получилось, сообщили в СК РФ.