Дело бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Контеева передано в суд

Дело бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Контеева передано в суд
Дело бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Контеева передано в суд
Сегодня, 15:05ОбществоФото: 1MI
Расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева завершено. Он обвиняется в вымогательстве, покушении на убийство, мошенничестве и отмывании средств.

По данным следствия, с марта 2009 года по май 2010 года Контеев и его группировка вымогали имущество у местного бизнесмена в виде 25% доли в уставном капитале компании. Общая сумма составила 3,6 миллиона рублей. Предприниматель отказался выполнять требования. Тогда группировка решила его устранить, но не получилось, сообщили в СК РФ.

Также обманным путем злоумышленники завладели имуществом потерпевшего в размере 50% от уставного капитала на сумму более 9,5 миллиона рублей. С мая 2010 по май 2011 года Контеев вместе с подельниками совершали сделки с этим имуществом, направленные на получение врав владения, пользования и распоряжения.

Ранее Контеев и 17 его соучастников были признаны виновными во взяточничестве, убийстве, вымогательстве, незаконном обороте оружия и похищении человека. Контеев получил 18 лет строгого режима и штраф в пол миллиона.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы