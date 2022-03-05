Капремонты двух детских поликлиник стартовали в Нижнем Тагиле

В поликлиниках для детей на улице Черных, 28 и Окунева, 32 в Нижнем Тагиле стартовали капитальные ремонты. Они проводятся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».

Общая стоимость работ составляет 65 миллионов рублей. На данный момент помещения подготавливаются к ремонту и проводится демонтаж — убирают старые двери, полы и расширяют проходы. Планируется заменить окна, вентиляцию, электрику, пожарную сигнализацию, обновить стены, пол и потолок, сообщили в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила. В поликлинике на улице Черных, 28 планируется провести не просто ремонт, а целый комплекс мероприятий для реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». В частности, будет перепланирован первый этаж, отремонтирован фасад и вход. Регистратура будет открытая, появится хранилище для карт пациентов, места ожидания и электронное табло. Планируется разделить потоки пациентов и создать кабинет неотложной помощи, фильтр для детей с симптомами вирусных заболеваний и кабинет здоровых детей. Работы планируется закончить в июне 2022 года. На улице Окунева, 32 также будут масштабные изменения. Планируется ремонт двух этажей, замена лестниц, усиление фундамента. Будет обновлена и лаборатория. Работы будут закончены к 300-летию Нижнего Тагила. По словам главного врача ДГБ Дмитрия Клейменова, в поликлиниках прием не будет прекращаться. Для этого все работы запланированы в несколько этапов. Мы просим жителей города с пониманием отнестись к временным трудностям. Благодаря внедрению целого ряда удачных планировочных решений, пребывание маленьких пациентов и их родителей в поликлиниках по окончанию работ станет ещё более удобным и комфортным,сказал Дмитрий Клейменов.

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