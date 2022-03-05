Корпорация МСП обеспечит стабильную ставку по лизингу оборудования на фоне санкций

Несмотря на экономические санкции, Корпорация МСП обеспечит для бизнеса ставку на уровне шести процентов годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и восьми процентов — для зарубежного.

Как заявил глава корпорации Александр Исаевич, они продолжат плотно работать со всеми иностранными компаниями, которые заинтересованы в российском рынке сбыта, передает tass.ru. Корпорация МСП предоставляет без аванса лизинговую поддержку на сумму 2,5-50 миллионов рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства РГО, обеспечивающего по крайней мере 30% от стоимости предмета лизинга. Для тех, кто развивает инновационное производство и сельхозкооперацию, сроки лизинга продлеваются до 84 месяцев при авансе от 10%. Для компаний в моногородах, на территориях опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны РФ объем лизинга может составлять до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 60 или 84 месяцев при авансовом платеже от 15%. Для социально важных проектов предусмотрено финансирование от 1 до 5 миллионов рублей на срок от 13 до 60 месяцев при авансе от 15% годовых. Подать заявку на получение лизинга можно на сайте Корпорации МСП. Сделать это может предприниматель из любого субъекта РФ.

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