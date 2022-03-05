Корпорация МСП обеспечит стабильную ставку по лизингу оборудования на фоне санкций

Корпорация МСП обеспечит стабильную ставку по лизингу оборудования на фоне санкций
Корпорация МСП обеспечит стабильную ставку по лизингу оборудования на фоне санкций
Сегодня, 16:03ОбществоФото: piqsels.com
Несмотря на экономические санкции, Корпорация МСП обеспечит для бизнеса ставку на уровне шести процентов годовых для приобретения в лизинг отечественного оборудования и восьми процентов — для зарубежного.

Как заявил глава корпорации Александр Исаевич, они продолжат плотно работать со всеми иностранными компаниями, которые заинтересованы в российском рынке сбыта, передает tass.ru.

Корпорация МСП предоставляет без аванса лизинговую поддержку на сумму 2,5-50 миллионов рублей на сроки от 13 до 60 месяцев при наличии поручительства РГО, обеспечивающего по крайней мере 30% от стоимости предмета лизинга.

Для тех, кто развивает инновационное производство и сельхозкооперацию, сроки лизинга продлеваются до 84 месяцев при авансе от 10%. Для компаний в моногородах, на территориях опережающего социально-экономического развития и Арктической зоны РФ объем лизинга может составлять до 50 миллионов рублей на срок от 13 до 60 или 84 месяцев при авансовом платеже от 15%. Для социально важных проектов предусмотрено финансирование от 1 до 5 миллионов рублей на срок от 13 до 60 месяцев при авансе от 15% годовых.

Подать заявку на получение лизинга можно на сайте Корпорации МСП. Сделать это может предприниматель из любого субъекта РФ.

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