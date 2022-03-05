Международная фармкомпания AstraZeneca продолжает работать на рынке России

Международная биофармацевтическая компания AstraZeneca не планирует покидать рынок России и предпринимает все требующиеся в текущей ситуации меры для организации регулярных поставок лекарственных препаратов. С таким заявлением выступила пресс-служба компании.

Как пишет tass.ru со ссылкой на официальное сообщение фармкомпании, AstraZeneca продолжает вести работу в РФ и делает все необходимое, чтобы поставлять собственную продукцию без перебоев, а также осуществлять выпуск лекарств на предприятии бренда в Калужской области. AstraZeneca выступила в поддержку всего медицинского сообщества и присоединилась к другим компаниям, чтобы обеспечить население России лекарствами, активными фармацевтическими субстанциями и прочим жизненно важным сырьем, которое служит для производства лекарственных препаратов, медицинского оборудования и вакцин, даже в условиях влияния вводимых сейчас ограничений. Компания также работает над поддержкой всех действующих проектов — обеспечения населения нужными медикаментами, выпуска лекарственных препаратов, научно-образовательной работы и клинических испытаний. Ранее стало известно, что на отечественном рынке остается и французская фармкомпания «Санофи». Ее представители сообщили, что активно работают над организацией бесперебойных поставок своей лекарственной продукции на рынок РФ. О компании AstraZeneca — транснациональная фармацевтическая и биотехнологическая компания. Основной вид деятельности — разработка и выпуск инновационных препаратов в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, респираторные и аутоиммунные заболевания, и ряде других. Свыше 50% зарегистрированных и допускаемых к продаже в РФ препаратов производства AstraZeneca добавлены в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Фармкомпания присутствует в России с 1993 года. Фармацевтическое предприятие в Калужской области смогло наладить выпуск инновационных лекарств полного цикла. На данный момент проектная мощность завода достигает около 40 миллионов упаковок продукции, или 850 миллионов таблеток ежегодно.

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