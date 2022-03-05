Названы сроки начала благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Реализация проекта будет проводиться в три этапа. Так, в 2022 году будет сделан участок длиной 200 метров от улицы Зари до проезда между домами № 95 и 103. Будут заменены девять опор контактной сети и установлено наружное освещение. Также появится площадки и остановочный павильон, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Кроме того, строителями будут выложены около 200 квадратных метров брусчатки на трамвайных путях и восстановлено озеленение.
На эти цели будет потрачено 12,8 миллиона рублей. Всего же стоимость проекта оценивается в 223,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Отмечается, что перед реализацией была проведена масштабная подготовка — проведены общественные слушания и голосование, найден подрядчик. В 2020–2021 годах были заменены теплосети, которые проходят под зоной для пешеходов. В текущем году после окончания отопительного сезона ремонты будут продолжаться. Так, будет заменена трасса под переходом в районе домов № 95 и 103.
Кроме реконструкции пешеходной зоны, в 2022 году планируется ремонт дорожного полотна. В рамках нацпроекта БКАД планируется замена бортиков, асфальта, съездов. Также будет разобрана и сделана новая подпорная стенка на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта.
На данный момент обговаривается график работ для всех подрядчиков, которые принимают участие в проекте.