Названы сроки начала благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Отмечается, что перед реализацией была проведена масштабная подготовка — проведены общественные слушания и голосование, найден подрядчик. В 2020–2021 годах были заменены теплосети, которые проходят под зоной для пешеходов. В текущем году после окончания отопительного сезона ремонты будут продолжаться. Так, будет заменена трасса под переходом в районе домов № 95 и 103.