Названы сроки начала благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле

Названы сроки начала благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
Названы сроки начала благоустройства Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:33ОбществоФото: 1MI
Старт комплексного благоустройства пешеходной зоны проспекта Ленинградский от проспекта Дзержинского до улицы Зари по нечетной стороне запланирован на весну, сразу после завершения отопительного сезона.

Реализация проекта будет проводиться в три этапа. Так, в 2022 году будет сделан участок длиной 200 метров от улицы Зари до проезда между домами № 95 и 103. Будут заменены девять опор контактной сети и установлено наружное освещение. Также появится площадки и остановочный павильон, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Кроме того, строителями будут выложены около 200 квадратных метров брусчатки на трамвайных путях и восстановлено озеленение.

На эти цели будет потрачено 12,8 миллиона рублей. Всего же стоимость проекта оценивается в 223,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Отмечается, что перед реализацией была проведена масштабная подготовка — проведены общественные слушания и голосование, найден подрядчик. В 2020–2021 годах были заменены теплосети, которые проходят под зоной для пешеходов. В текущем году после окончания отопительного сезона ремонты будут продолжаться. Так, будет заменена трасса под переходом в районе домов № 95 и 103.

Кроме реконструкции пешеходной зоны, в 2022 году планируется ремонт дорожного полотна. В рамках нацпроекта БКАД планируется замена бортиков, асфальта, съездов. Также будет разобрана и сделана новая подпорная стенка на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта.

На данный момент обговаривается график работ для всех подрядчиков, которые принимают участие в проекте.

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