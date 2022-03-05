Обновлена карта спецоперации ВС РФ на Украине

Обновлена карта спецоперации ВС РФ на Украине
Обновлена карта спецоперации ВС РФ на Украине
Сегодня, 17:09ОбществоФото: Минобороны РФ

Обновлена карта спецоперации военной спецоперации на Украине

Спецоперация вооруженных сил РФ в Украине: итоги девятого дня, по данным на 5 марта.

По данным Минобороны России, наступление на позиции ВСУ и нацбатальонов продолжается. Объединенная группировка ЛНР и ВС РФ заняла рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. А глубина продвижения сил ДНР за одну ночь составила 27 километров. Теперь они контролируют Новогригоровку, Новониколаевку, Вишневатое, Вольное, Листвянку и Антоновку.

Российские боевые части тоже развивают успех. Ими за сутки взяты: Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка. Параллельно с этим сжимается кольцо вокруг Мариуполя.

Боевиков из националистических батальонов «Азов» и «Айдар» засевших в школах, больницах, роддомах и детских садах, уничтожают. На территории воинской части в Житомире дистанционно, с помощью ракет, взорван склад.

Ликвидированы боеприпасы украинского и импортного производства, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW. Всего за девять дней спецоперации поражено 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.

С 10.00 по московскому времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Сюжеты:
Операция на Украине
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