Обновлена карта спецоперации ВС РФ на Украине

По данным Минобороны России, наступление на позиции ВСУ и нацбатальонов продолжается. Объединенная группировка ЛНР и ВС РФ заняла рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка. А глубина продвижения сил ДНР за одну ночь составила 27 километров. Теперь они контролируют Новогригоровку, Новониколаевку, Вишневатое, Вольное, Листвянку и Антоновку.