Обвиненный в истязании детей родновер из села под Тагилом отправился на ток-шоу НТВ

Житель села под Нижним Тагилом Дмитрий Сластников, обвиненный в сексуальных домогательствах и истязании детей, примет участие в ток-шоу «За гранью» на телеканале НТВ. Помимо него в Москву отправились мать детей, ее подруга, а также сожительница фермера.

Телевизионщики снимали сюжет в Нижнем Тагиле 2 марта этого года. Они посетили детский дом, где сейчас находятся трое детей Дмитрия, администрацию города и отделение полиции. В некоторых ситуациях на съемках группа НТВ столкнулась с трудностями, рассказала редакции TagilCity.ru подруга семьи Сластниковых. Кто-то даже попытался вырвать у оператора камеру. В детском доме сказали, что дети на медосмотре в больнице, из-за чего Дмитрий сразу панику поднял, говорит она. Напомним, многодетный фермер Дмитрий Сластников — сторонник древних славянских традиций. Его дети — 13-летняя и 5-летняя дочки и 9-летний сын — получали образование в стенах дома и не наблюдались у врачей. Но причиной их изъятия стала анонимная жалоба местного жителя. Неизвестный утверждал, что отец сексуально домогается старшей дочери и принуждает детей к изнурительному труду. В детдом, со слов правоохранителей, попросилась старшая дочь Полина. При поступлении в учреждении она была в состоянии хронической усталости и тревоги. В доме отца ей приходилось ухаживать за скотом и присматривать за младшими детьми, следует из заключения экспертов соцслужб. Сам Дмитрий и его друзья считают обвинения правоохранителей неправомерными, а анонимку — ложью. Однако близкая подруга семьи Сластниковых утверждает обратное. С ее слов, Дмитрий избивал свою 36-летнюю жену Гулзоду, заставлял ее работать в принадлежащем ему магазине и придерживаться славянских традиций. Уставшая от домостроя и постоянных забот женщина забрала детей и уехала жить в другое село, но там в их доме случился пожар. Поэтому они вернулись к Дмитрию и «няне» Екатерине. В момент изъятия детей женщина находилась на работе. С этого дня она каждый день навещает сына и двух дочерей в детдоме и пытается выполнить требования органов опеки. Гулзода официально трудоустроилась и ищет себе жилье. В беседе с редакцией TagilCity.ru она подтвердила, что Дмитрий поднимал на нее руку, а дети хотят проживать только с ней. Откровенный рассказ о жизни Гулзоды — женщины, которую Дмитрий купил в Узбекистане, — в следующем материале TagilCity.ru.

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