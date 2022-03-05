Подробности ДТП под Саратовом с гибелью уральской чиновницы рассказали в СК

На данный момент виновник ДТП до сих пор не установлен. Однако уголовное дело возбуждено и продолжает расследоваться по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек.
Семья Галины Пухачевой 20 августа 2021 года ехала на «Лада Ларгус» в Екатеринбург из отпуска. По предварительным данным, во время выезда с заправки автомобиль протаранил КамАЗ. От удара легковое авто вынесло на встречную полосу, а там оно столкнулось с фурой, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате аварии Галина и муж погибли. Также скончались двое их сыновей 16 и 11 лет, а также мать женщины. Выжила только трехлетняя дочка. Она получила 30% ожогов. Ей потребовалась пересадка кожи.