Подробности ДТП под Саратовом с гибелью уральской чиновницы рассказали в СК

Подробности ДТП под Саратовом с гибелью уральской чиновницы рассказали в СК
Подробности ДТП под Саратовом с гибелью уральской чиновницы рассказали в СК
Сегодня, 16:06ОбществоФото: 1MI
Спустя полгода после смерти семьи начальника отдела ведения реестра МУГИСО Свердловской области Галины Пухачевой в ДТП под Саратовом в следственном комитете рассказали подробности.

На данный момент виновник ДТП до сих пор не установлен. Однако уголовное дело возбуждено и продолжает расследоваться по статье за нарушение ПДД и эксплуатации транспорта, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек.

Семья Галины Пухачевой 20 августа 2021 года ехала на «Лада Ларгус» в Екатеринбург из отпуска. По предварительным данным, во время выезда с заправки автомобиль протаранил КамАЗ. От удара легковое авто вынесло на встречную полосу, а там оно столкнулось с фурой, пишет «КП-Екатеринбург».

В результате аварии Галина и муж погибли. Также скончались двое их сыновей 16 и 11 лет, а также мать женщины. Выжила только трехлетняя дочка. Она получила 30% ожогов. Ей потребовалась пересадка кожи.

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Екатеринбург
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