Пропавший 12-летний мальчик в Артемовском найден

Пропавший 12-летний мальчик в Артемовском найден
Пропавший 12-летний мальчик в Артемовском найден
Сегодня, 14:41ОбществоФото: 1MI
12-летний Арсений Лазутин, пропавший в пятницу, 4 марта, в Артемовском, найден. Мальчик накануне пришел из школы, оставил рюкзак дома и ушел на прогулку. С нее он не вернулся.

Семья Арсения считается благополучной. Обычно он ходил на тренировки, в школу, а потом возвращался домой. В Артемовский волонтеры прибыли в 04.00. Уже утром его нашли, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на поисковой отряд «Прорыв».

По их словам, мальчик жив и здоров. Он объяснился в полиции вместе с родителями. Причиной такого поведения стали плохие оценки. Мальчик испугался идти домой, а потому остался ночевать в подъезде.

Родители его раньше не ругали, но бывает такое, когда дети боятся огорчать родителей, сообщили в отряде.

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