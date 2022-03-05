Протащивший под днищем автомобиля ребенка водитель из Белоярского получил 8,5 лет

Протащивший под днищем автомобиля ребенка водитель из Белоярского получил 8,5 лет
Протащивший под днищем автомобиля ребенка водитель из Белоярского получил 8,5 лет
Сегодня, 14:49ОбществоФото: 1MI
К 8,5 годам лишения свободы был приговорен водитель «ВАЗ-2105» из Белоярского, устроивший аварию с погибшим 9-летним ребенком. Происшествие случилось 4 августа 2021 года в поселке Белореченский.

Водитель внезапно выехал из-за поворота на улице Уральская на обочину, где сбил мальчика. Он протащил его под днищем машины. Ребенок умер на месте. По обочине мальчик шел за руку с папой. Отец при столкновении упал на дорогу, а когда поднялся, то увидел, что сын лежит в 50 метрах от него, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также осужденный лишен права управления транспортом на 2 года и 11 месяцев.

Напомним, мужчина 64 года. Он родился в Асбесте. В момент происшествия он был в состоянии сильного опьянения.

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