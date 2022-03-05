Протащивший под днищем автомобиля ребенка водитель из Белоярского получил 8,5 лет

К 8,5 годам лишения свободы был приговорен водитель «ВАЗ-2105» из Белоярского, устроивший аварию с погибшим 9-летним ребенком. Происшествие случилось 4 августа 2021 года в поселке Белореченский.

Водитель внезапно выехал из-за поворота на улице Уральская на обочину, где сбил мальчика. Он протащил его под днищем машины. Ребенок умер на месте. По обочине мальчик шел за руку с папой. Отец при столкновении упал на дорогу, а когда поднялся, то увидел, что сын лежит в 50 метрах от него, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Также осужденный лишен права управления транспортом на 2 года и 11 месяцев. Напомним, мужчина 64 года. Он родился в Асбесте. В момент происшествия он был в состоянии сильного опьянения.

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