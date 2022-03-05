Разработчик компьютерной игры World of Warcraft остановил продажи в России

World of Warcraft, Diablo, Call of Duty, Guitar Hero — и это еще не полный список он-лайн игр, которые выпускаются из США в различных странах мира и поставляются, в том числе, и на российский рынок. Замысел такого продукта основан на управлении одним или одновременно множеством персонажей, когда геймеры играют в режиме реального времени.
Играть можно и по одиночке, и группами. Однако уже с 4 марта такие товары в Россию поставляться не будут. Правообладатель, американская компания Activision Blizzard, отказалась от продаж на российском рынке из-за обострения ситуации на Украине «до тех пор, пока конфликт продолжается».
Напомним, 24 февраля на Донбассе началась специальная военная операция. Как сказал президент России Владимир Путин, целью является демилитаризация и денацификация Украины, вооруженные силы которой последние восемь лет обстреливали населенные пункты в Донецкой и Луганской народных республиках. В ответ на это страны запада ввели санкции.