Разработчик компьютерной игры World of Warcraft остановил продажи в России

World of Warcraft, Diablo, Call of Duty, Guitar Hero — и это еще не полный список он-лайн игр, которые выпускаются из США в различных странах мира и поставляются, в том числе, и на российский рынок. Замысел такого продукта основан на управлении одним или одновременно множеством персонажей, когда геймеры играют в режиме реального времени.