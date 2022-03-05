Суд отказался выпускать обвиненных в изнасиловании школьниц цыган в Екатеринбурге

Арест цыганам из Троицка продлил Октябрьский суд Екатеринбурга. Они обвиняются в изнасиловании школьниц 14 и 15 лет. По данным следствия, в октябре трое мужчин познакомились на Уралмаше с девочками и предложили им провести время вместе. Теперь мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Суд постановил продлить мужчинам срок содержания под стражей до 8 июля 2022 года, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу суда. Напомним, две школьницы согласились провести время с незнакомцами и отправились на съемную квартиру. Позднее к ним присоединилась еще одна подруга. Согласно показаниям девушек, они вступили в половой контакт с мужчинами. Одна из них обо всем рассказала маме, когда вернулась домой. Мама обратилась с заявлением в полицию, а когда на место прибыл наряд полиции, то застал в квартире цыган и девочку. Сами обвиняемые утверждают, что не принуждали девушек к насилию и все было по обоюдному согласию. Анкета изнасилованной на вписке в Екатеринбурге девочки найдена на сайте проституток

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