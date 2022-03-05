Суд отказался выпускать обвиненных в изнасиловании школьниц цыган в Екатеринбурге

Суд постановил продлить мужчинам срок содержания под стражей до 8 июля 2022 года, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, две школьницы согласились провести время с незнакомцами и отправились на съемную квартиру. Позднее к ним присоединилась еще одна подруга. Согласно показаниям девушек, они вступили в половой контакт с мужчинами. Одна из них обо всем рассказала маме, когда вернулась домой.
Мама обратилась с заявлением в полицию, а когда на место прибыл наряд полиции, то застал в квартире цыган и девочку. Сами обвиняемые утверждают, что не принуждали девушек к насилию и все было по обоюдному согласию.