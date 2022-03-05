Московские медики начали применять новый препарат для лечения COVID-19

В Москве рассказали о новом препарате, предназначенном для лечения коронавируса, — «Эсперавире». Медицинские эксперты утверждают, что данное лекарство можно считать надеждой на скорое выздоровление при коронавирусной инфекции без каких-либо осложнений.

Как ранее писал newizv.ru, препарат российского производства «Арепливир» (фавипиравир) фармацевтической компании «Промомед» отлично показал себя в борьбе с COVID-19, но наука и производство постоянно развиваются в поисках эффективного лекарства, способного помочь населению во время пандемии. Поэтому «Промомед» создал новое средство для лечения ковида — «Эсперавир», которое было зарегистрировано в начале февраля. Такая новинка может стать серьезным прорывом в борьбе с крайне заразными штаммами коронавируса, позволяя справиться с заболеванием буквально за пять дней, причем в домашних условиях. «Эсперавир» был создан на основе международно признанной молекулы. Главным действующим компонентом лекарства является молнупиравир, производное известного вещества с доказанной противовирусной активностью — N4-гидроксицитидина, которое было включено в перечень самый действенных препаратов для лечения ковида в мире. На данный момент новый препарат уже успешно прошел все стадии необходимых клинических исследований и был изучен в медучреждениях по всей стране — в Москве, Саранске, Ярославле, Смоленске, Рязани, Кирове, Санкт-Петербурге, Иванове, Воронеже и прочих городах. Первые партии лекарства уже начали поставляться в учреждения российской системы здравоохранения и аптечные сети. Продукт за короткое время смог получить положительные отзывы врачей и фельдшеров. Москва стала первым российским городом, в котором начал широко применяться новый препарат. На сегодняшний день москвичи, заболевшие коронавирусом, могут бесплатно получить «Эсперавир» по программе борьбы с COVID-19, которая была запущена властями столицы по указу мэра. В рамках действия этой программы лечащий врач имеет право выдать «Эсперавир» больному в составе комплексной терапии для лечения в домашних условиях. Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый рассказал, что данная новинка фармрынка способна за пять дней вылечить коронавирусного больного. Международные и российские клинические исследования, в рамках которых изучалась эффективность и безопасность молнупиравира, смогли показать, что за пятидневный курс терапии пациенты полностью выздоравливают, достигая уровня «ноль» по шкале клинического статуса пациента ВОЗ. Выздоровление, отсутствие симптомов при лечении «Эсперавиром» характерно и для больных из группы риска — диабетиков, пожилых людей старше 60 лет и граждан, страдающим ожирением. Появление нового препарата означает, что у врачей наконец-то появилась возможность выбирать, какое средство использовать для лечения коронавируса и прописывать больным фавипиравир («Арепливир») или молнупиравир («Эсперавир») в зависимости от конкретного случая. Главный пульмонолог Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев подчеркнул, что вирус практически не дает медикам права на ошибку. Поэтому стоит отметить заслуги российских ученых, создавших еще одно лекарство для лечения ковида. Теперь Министерство здравоохранения РФ располагает целой линейкой антиковидных препаратов. Так, применяющийся ранее фавипиравир имеет серьезную доказательную базу и внушительный опыт использования, его полезный эффект изучен на сотнях тысяч пациентов по всей России. А появившийся совсем недавно молнупиравир только начал использоваться для лечения россиян, хотя лекарства на основе этой молекулы уже достаточно хорошо изучены. Они успешно прошли не менее десяти клинических исследований, которые были организованы в разных странах, в том числе и российским производителем «Промомед». Успешность таких исследований наглядно доказывает эффективность лечения коронавирусных больных. Стоит отметить, что «Эсперавир» реализуется только по рецепту, а москвичам, которые заболели ковидом, такой препарат выдается для лечения бесплатно.

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