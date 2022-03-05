Женщина со свастикой задержана на несанкционированном митинге в Екатеринбурге

Женщина со свастикой была задержана во время несанкционированной акции в Екатеринбурге. Она привлечена к административной ответственности.

На руках женщины были нанесены татуировки, рассказал ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что с 25 февраля по 3 марта на территории региона в дежурные части было доставлено 126 человек. Всех их планируется привлечь к ответственности за нарушения законодательства. В частности составлено 129 протоколов по статьям за нарушение порядка организации или проведения публичных мероприятий, неповиновение сотрудникам полиции, мелкое хулиганство и пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Режим тишины объявила Россия на Украине

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