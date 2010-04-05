17 молодых жителей г. Нижний Тагил стали альпинистами
5 апреля 2010, 16:15ОбществоArtem
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Накануне группа начинающих альпинистов вернулась с Серебрянки.
Там ребята сдавали норматив на получение значка «Альпинист России». Перед поездкой спортсмены полгода постигали азы альпинизма в школе горной подготовки, организованной городским клубом туристов «Азимут». Для получения значков ребята совершили восхождения на Конжак и Серебрянский камень и ночевали в снежных пещерах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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