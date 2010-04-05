Инспекторы ГИБДД обратят пристальное внимание на пешеходов
5 апреля 2010, 16:41ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В г. Нижний Тагил, по данным отделения пропаганды городской ГИБДД, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в которых страдают пешеходы.
Поэтому до 9-го апреля на улицах Нижнего Тагила проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход». Инспекторы ГИБДД будут следить за тем, чтобы водители пропускали пешеходов на «зебрах». И чтобы сами пешие участники дорожного движения соблюдали правила.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей