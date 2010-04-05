Инспекторы ГИБДД обратят пристальное внимание на пешеходов

Поэтому до 9-го апреля на улицах Нижнего Тагила проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход». Инспекторы ГИБДД будут следить за тем, чтобы водители пропускали пешеходов на «зебрах». И чтобы сами пешие участники дорожного движения соблюдали правила.