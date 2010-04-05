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КДК «Современник» в г. Нижний Тагил преобразится
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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КДК «Современник» в г. Нижний Тагил преобразится

5 апреля 2010, 17:37ОбществоArtem
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