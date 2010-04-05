КДК «Современник» в г. Нижний Тагил преобразится
5 апреля 2010, 17:37ОбществоArtem
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КДК «Современник» преобразится в современный культурный центр. Планируется, что на его реконструкцию уйдет около 3-х лет.
После преображения его концертный зал будет способен вмещать более 1,5 тысяч зрителей, и город сможет достойно принимать приезжих артистов, для которых, кстати, хотят построить и комфортную гостиницу. В обновленном «Современнике» появятся также конференц-зал, ресторан, кафе, бильярд, салон красоты. А рядом будет парковка на 300 автомобилей. По замыслу руководителя проекта Константина Костина, в обновлённом «Современнике» помимо киносеансов тагильчане смогут увидеть симфонические концерты и театральные постановки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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