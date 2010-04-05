Миллионы на развитие научного потенциала российских школьников от компании «Сименс»

30 марта состоялся финал Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни», организованного компанией «Сименс».Экспертный совет, в состав которого вошли представители МГУ им. М.В. Ломоносова и члены Российской Академии наук, определил победителей федерального этапа. Для участия в финале в Москве собрались 7 конкурсантов, занявших первые места в региональных полуфиналах. УрФО представлял Максим Азаров (пос. Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа).

Конкурс официально поддержали свыше 1300 общеобразовательных школ, колледжей и техникумов, более 20 вузов. После объявления результатов все победители и призеры как регионального, так и федерального этапов конкурса получат денежные призы и ценные подарки.

Победительницей конкурса стала Перфильева Ольга из г. Ставрополя, представившая проект «Повышение эффективностирационального использования природных полимеров путем получения биоразлагаемых материалов». В рамках своей работы старшеклассница провела ряд серьёзных экспериментов по применению широкой гаммы полимеров, способных при определенных условиях подвергаться биодеструкции с образованием безвредных компонентов. Открытие, несомненно, станет весьма актуальным для медицины, биотехнологий, сельского хозяйства, пищевой и косметической промышленности.

Второе место присудили Рязановой Татьяне из г. Томска, СФО. Свое исследование конкурсантка посвятила «Разработке магнитоуправляемых носителей химиопрепаратов для повышения эффективности лечения онкологических заболеваний». Применение химиопрепаратов в терапии онкологических заболеваний зачастую приводит не только к искомому лечебному эффекту, но и к разрушению здоровых клеток. Совместно со своим научным руководителем старшеклассница реализовала ряд лабораторных исследований, подтвердивших высокую эффективность предложенных в работе методов направленного транспорта лекарственных средств к пораженным тканям и органам.

И наконец, третье место занял Михаил Зареченский из г. Санкт-Петербурга, СЗФО. Исследование призера связано с разработкой программного обеспечения для «Защиты информации от несанкционированного автоматизированного вмешательства с использованием технологий PHP». К несомненным достоинствам предложенного конкурсантом приложения относятся совместимость с различными операционными системами, быстрота работы, невысокие требования к аппаратному обеспечению компьютера и при этом высокая степень защиты.