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Миллионы на развитие научного потенциала российских школьников от компании «Сименс»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Миллионы на развитие научного потенциала российских школьников от компании «Сименс»

5 апреля 2010, 19:11ОбществоArtem
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