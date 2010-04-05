Минимум два месяца жители г. Нижний Тагил не увидят «Тагильскую мадонну»

Кроме того, заявку на картину подавал Тюменский музей. Если у окрестных городов не возникнет желания экспонировать картину, то через два месяца она вернётся в Нижний Тагил, рассказала нам директор нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева. Картина «Святое семейство» приписывается кисти великого итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. В прошлом году картина отметила 500-летний юбилей. Сейчас она выставляется в отдельном зале нижнетагильского музея изобразительных искусств, вместе с другими итальянскими мадоннами из коллекции нижнетагильского музея. Одно из этих полотен и займёт место «Тагильской мадонны», пока та будет путешествовать по России. За время отсутствия знаменитой картины тагильчане успеют по ней соскучиться. И когда мадонна вернётся, придут взглянуть на неё, надеется Марина Агеева.