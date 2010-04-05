На полигонах ПУрВО началось уничтожение просроченных боеприпасов

Работа будет организована на 10 полигонах. Постепенно планируется выйти на объем 200 тонн уничтоженных боеприпасов в сутки. А всего запланировано уничтожить 600 тысяч тонн. Это займет несколько лет, - пишет "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-секретаря командующего войсками ПУрВО Игоря Горбуля. Ракеты и боеприпасы уничтожаются методом подрыва, а просроченный порох сжигается.