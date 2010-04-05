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Нижнетагильская гимназия №86 включена в энциклопедию «Лучшие люди России» - 2010
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильская гимназия №86 включена в энциклопедию «Лучшие люди России» - 2010

5 апреля 2010, 19:19ОбществоArtem
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