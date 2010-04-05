Нижнетагильская гимназия №86 включена в энциклопедию «Лучшие люди России» - 2010

Гимназия на протяжении шести лет входила в реестр «100 лучших школ России» (по оценкам журнала «Карьера»); являлась участником Федерального реестра «Всероссийская Книга Почёта»; становилось победителем I Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», а также лауреатом Международного и Российского образовательных форумов «Школа»; лауреатом Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации» и многое другое.