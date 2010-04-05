Нижнетагильская гимназия №86 включена в энциклопедию «Лучшие люди России» - 2010
5 апреля 2010, 19:19ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ассоциированная школа ЮНЕСКО гимназия высшей категории №86 является победителем конкурсного отбора лучших образовательных учреждений в номинации «Школа успеха» , базовой площадкой Института теории и истории педагогики Российской Академии образования, членом сети инновационных школ академической площадки Уральского отделения РАО.
Гимназия на протяжении шести лет входила в реестр «100 лучших школ России» (по оценкам журнала «Карьера»); являлась участником Федерального реестра «Всероссийская Книга Почёта»; становилось победителем I Всероссийского конкурса «Лучшие школы России», а также лауреатом Международного и Российского образовательных форумов «Школа»; лауреатом Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации» и многое другое.
Энциклопедия «Лучшие люди России» выпускается Издательством «СПЕЦ-АДРЕС» в сотрудничестве с федеральными и региональными органами исполнительной власти. Книгу можно получить по подписке, приобрести в магазинах или просмотреть в библиотеках страны.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей