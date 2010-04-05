Осужденный экс-глава свердловского управления МЧС стал библиотекарем
5 апреля 2010, 16:37ОбществоArtem
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Бывший глава Главного управления МЧС РФ по Свердловской области Василий Лахтюк, отбывающий сейчас наказание в исправительной колонии для бывших силовиков №13 в Нижнем Тагиле, официально трудоустроился.
Осужденный генерал-майор начал выполнять обязанности библиотекаря.Как рассказала «Новому Региону» пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Елена Тищенко, в ИК №13 размещается одна из самых крупных колониальных библиотек региона. Там осужденные много читают классической литературы – Достоевского, Чехова, Толстого. Также спросом пользуются книги по философии, заключенные часто выписывают разнообразные газеты и журналы. Василий Лахтюк как раз помогает составить запросы и определиться с выбором книг, отмечает «Новый Регион»
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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