Осужденный экс-глава свердловского управления МЧС стал библиотекарем

Осужденный генерал-майор начал выполнять обязанности библиотекаря.Как рассказала «Новому Региону» пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Елена Тищенко, в ИК №13 размещается одна из самых крупных колониальных библиотек региона. Там осужденные много читают классической литературы – Достоевского, Чехова, Толстого. Также спросом пользуются книги по философии, заключенные часто выписывают разнообразные газеты и журналы. Василий Лахтюк как раз помогает составить запросы и определиться с выбором книг, отмечает «Новый Регион»