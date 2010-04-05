Погибшего дайвера нашли

Его извлекли с глубины в 59 метров, рассказали нам нижнетагильские водные спасатели.

Cо вторника на карьере Южный под Новоасбестом велись поиски погибшего нижнетагильского дайвера. Он вместе с напарником из Екатеринбурга погибли во время совершения глубоководного погружения. Тело екатеринбуржца удалось поднять сразу после трагедии. Поиски погибшего тагильчанина продолжались несколько дней.