Погибшего дайвера нашли
5 апреля 2010, 17:49ОбществоArtem
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Тело тагильчанина удалось обнаружить и поднять на поверхность в пятницу вечером.
Его извлекли с глубины в 59 метров, рассказали нам нижнетагильские водные спасатели.
Cо вторника на карьере Южный под Новоасбестом велись поиски погибшего нижнетагильского дайвера. Он вместе с напарником из Екатеринбурга погибли во время совершения глубоководного погружения. Тело екатеринбуржца удалось поднять сразу после трагедии. Поиски погибшего тагильчанина продолжались несколько дней.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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