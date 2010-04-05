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Станций Свердловск-Сортировочный, Свердловск-Пассажирский и Свердловск-Товарный больше не существует
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Станций Свердловск-Сортировочный, Свердловск-Пассажирский и Свердловск-Товарный больше не существует

5 апреля 2010, 16:25ОбществоArtem
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