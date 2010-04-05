Станций Свердловск-Сортировочный, Свердловск-Пассажирский и Свердловск-Товарный больше не существует
5 апреля 2010, 16:25ОбществоArtem
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Правительство выпустило постановление об их переименовании.
Теперь они называются Екатеринбург-Товарный, Екатеринбург-Пассажирский и Екатеринбург-Сортировочный. Указ опубликован на официальном портале Правительства России, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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