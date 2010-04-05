Свердловчанин пойдет под суд за первоапрельскую шутку

Он позвонил по телефону в квартиру пятиэтажного дома и сообщил, что здание заминировано. Хозяин квартиры немедленно связался с милицией. Через несколько минут правоохранители вместе с сотрудниками МЧС и скорой помощи прибыли на место. Неудачливого шутника вычислили и возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте террора. Ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает Новый регион.