Тагильская предпринимательница удостоена ордена «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири»

Также она стала обладателем звания «Лауреат премии общественного признания «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири», учрежденного Фондом регионального развития «Перспектива». Эту награду она получила за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. Ольга Теплова – директор предприятия - одного из лидеров в сфере общественного питания Нижнего Тагила, отмечает Ntagil.org