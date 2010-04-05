Тагильская предпринимательница удостоена ордена «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири»
5 апреля 2010, 16:51ОбществоArtem
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Тагильская предпринимательница Ольга Теплова удостоена ордена «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири».
Также она стала обладателем звания «Лауреат премии общественного признания «Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири», учрежденного Фондом регионального развития «Перспектива». Эту награду она получила за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. Ольга Теплова – директор предприятия - одного из лидеров в сфере общественного питания Нижнего Тагила, отмечает Ntagil.org
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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