У жителей г. Нижний Тагил появится новое любимое место отдыха
5 апреля 2010, 17:13ОбществоArtem
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В пойме реки Тагил разместится многофункциональный торгово-развлекательный комплекс.
Этот проект предусматривает создание 3400 рабочих мест, а общий объём инвестиций составит 4 миллиарда 900 тысяч рублей. На площади 120 тысяч квадратных метров разместятся 250 предприятий торговли и общественного питания, кинотеатр на 8 залов и боулинг на 20 дорожек. На территории комплекса будет также построен паркинг на 2 тысячи автомобилей и парк с аттракционами. Проект включает строительство дополнительного моста, дорожных развязок и благоустроенной пешеходной набережной. Разработкой проекта занимается компания «Нордстрой», уже построившая подобный объект в Иваново. Проектировка должна завершиться к концу года, после чего компания приступит к строительству.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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