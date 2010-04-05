У жителей г. Нижний Тагил появится новое любимое место отдыха

Этот проект предусматривает создание 3400 рабочих мест, а общий объём инвестиций составит 4 миллиарда 900 тысяч рублей. На площади 120 тысяч квадратных метров разместятся 250 предприятий торговли и общественного питания, кинотеатр на 8 залов и боулинг на 20 дорожек. На территории комплекса будет также построен паркинг на 2 тысячи автомобилей и парк с аттракционами. Проект включает строительство дополнительного моста, дорожных развязок и благоустроенной пешеходной набережной. Разработкой проекта занимается компания «Нордстрой», уже построившая подобный объект в Иваново. Проектировка должна завершиться к концу года, после чего компания приступит к строительству.