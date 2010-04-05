Управление по развитию потребительского рынка и услуг муниципалитета возглавила Татьяна Семиколенных
5 апреля 2010, 17:54ОбществоArtem
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В течение последних 7-ми лет она работала заведующей отделом общественного питания Администрации города Нижний Тагил.
Прежний начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг Владимир Ромашин освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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