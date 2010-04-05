Уралвагонзавод планирует высвобождение 500 работников
5 апреля 2010, 17:51ОбществоArtem
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В их числе – не только служащие и специалисты, но и руководители. Всем высвобождаемым работникам будут предложены вакансии по рабочим профессиям.
Для работы по этим специальностям люди смогут пройти переобучение в отделе подготовки кадров, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. Также руководство предприятия предлагает работникам пенсионного возраста уволиться по собственному желанию. При этом таким пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 3-х среднемесячных заработных плат. На начало года общее количество работников пенсионного возраста на УВЗ составляло 2403 человека. К середине марта по собственному желанию или по соглашению сторон уволилось 811 человек, в том числе 338 руководителей, специалистов и служащих.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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