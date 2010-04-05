Уралвагонзавод планирует высвобождение 500 работников

Для работы по этим специальностям люди смогут пройти переобучение в отделе подготовки кадров, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода. Также руководство предприятия предлагает работникам пенсионного возраста уволиться по собственному желанию. При этом таким пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 3-х среднемесячных заработных плат. На начало года общее количество работников пенсионного возраста на УВЗ составляло 2403 человека. К середине марта по собственному желанию или по соглашению сторон уволилось 811 человек, в том числе 338 руководителей, специалистов и служащих.