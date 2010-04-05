В г. Нижний Тагил пьяная мать потеряла ребенка

Сотрудники ПДН стали проверять все сомнительные семьи с детьми этого возраста и вычислили мать малышки. Это неработающая 32-х летняя пьющая тагильчанка. Как получилось, что девочка осталась одна, еще предстоит выяснить. Мамашу через несколько часов милиционеры нашли в одной из квартир на Высокогорской. В этом доме женщина прописана, но в своей квартире не находилась. Ее обнаружили у соседей, когда проводили поквартирный обход. Там полным ходом шло веселье. Мать двухлетней малышки была настолько пьяна, что ничего не смогла вспомнить, даже когда протрезвела. Ребенок сейчас находится в 3-й детской больнице. Матери предстоит заплатить штраф. А сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних собирают материалы на лишение ее родительских прав. Дальнейшую судьбу малышки решат органы опеки, рассказали нам в пресс-службе УВД.