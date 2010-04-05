Ветхие деньги будут теперь списываться по единым правилам
5 апреля 2010, 16:18ОбществоArtem
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Как пишет АПИ, со ссылкой на пресс-службу ЦБРФ, банки получили право списывать грязные и обесцветившиеся банкноты, а так же деньги с надписями и проколами.
Раньше банки выбраковывали бумажные деньги по своему усмотрению. Теперь финансово-кредитные учреждения обязаны списать банкноты в соответствии со строгими правилами. Утилизации подлежат банкноты с надписями, если слово содержит более двух символов, рисунками, штампами и контрастными пятнами, а также склеенные скотчем. По данным специалистов, срок годности банкнот зависит от номинала. Чем меньше купюра стоит, тем быстрее она ветшает.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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