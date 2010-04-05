Ветхие деньги будут теперь списываться по единым правилам

Раньше банки выбраковывали бумажные деньги по своему усмотрению. Теперь финансово-кредитные учреждения обязаны списать банкноты в соответствии со строгими правилами. Утилизации подлежат банкноты с надписями, если слово содержит более двух символов, рисунками, штампами и контрастными пятнами, а также склеенные скотчем. По данным специалистов, срок годности банкнот зависит от номинала. Чем меньше купюра стоит, тем быстрее она ветшает.