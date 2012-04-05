Банк24.ру удивил предпринимателей новыми «фишками» Интернет-банка
Банк24.ру опубликовал новый рейтинг улучшений в системе Интернет-банк для корпоративных клиентов.
В ТОП-10 лучших улучшений марта месяца вошли:
1.У предпринимателей появилась возможность управления счетами с планшетника.
2.Обновлена версия Интернет-банка для устройств на платформе Android.
3. Срок действия ключа ЭЦП стал виден прямо в шапке Интернет-банка.
4. Появилась возможность смены директора прямо на сайте банка.
5.Зачисление средств на счета клиентов теперь происходит вплоть до 22.00 по московскому времени.
6.Корпоративную карту Visa Instant Issue теперь можно получить бесплатно в любой момент.
7.Переводы в Интернет-банке со счета ИП на свой счет физического лица внутри банка (туда и обратно) теперь бесплатны.
8. Снижена комиссия за переводы со счета организации в адрес руководителя предприятия внутри банка.
9. Деньги по зарплатным картам можно снимать без комиссий в любом банкомате Объединенной Расчетной Системы.
10.Переписка с техподдержкой в системе Интернет-банк стала более прозрачной и понятной.
Напомним, что Банк24.ру - пионер на рынке дистанционного банковского обслуживания деловых людей и предприятий. Стать пользователем быстрых расчетных сервисов можно, оставив заявку на www.bank24.ru. Здесь же вы можете узнать все подробности об улучшениях благодаря сервисам «Онлайн-консультант» и «Напишите нам».