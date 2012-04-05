Банк24.ру удивил предпринимателей новыми «фишками» Интернет-банка

В ТОП-10 лучших улучшений марта месяца вошли:

1.У предпринимателей появилась возможность управления счетами с планшетника.

2.Обновлена версия Интернет-банка для устройств на платформе Android.

3. Срок действия ключа ЭЦП стал виден прямо в шапке Интернет-банка.

4. Появилась возможность смены директора прямо на сайте банка.

5.Зачисление средств на счета клиентов теперь происходит вплоть до 22.00 по московскому времени.

6.Корпоративную карту Visa Instant Issue теперь можно получить бесплатно в любой момент.

7.Переводы в Интернет-банке со счета ИП на свой счет физического лица внутри банка (туда и обратно) теперь бесплатны.

8. Снижена комиссия за переводы со счета организации в адрес руководителя предприятия внутри банка.

9. Деньги по зарплатным картам можно снимать без комиссий в любом банкомате Объединенной Расчетной Системы.

10.Переписка с техподдержкой в системе Интернет-банк стала более прозрачной и понятной.