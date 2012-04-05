ГАЗ развивает фирменную сеть продажи запасных частей

– Мы привлекаем к сотрудничеству российских и зарубежных производителей, вводим новые товарные группы и выходим в новые сегменты рынка. Разумеется, все новые продукты проходят предварительные испытания и тесты, что позволяет клиенту быть уверенным в качестве запасных частей, приобретаемых в магазинах нашей сети». Фирменная сеть ГАЗ по продаже запасных частей сегодня охватывает 100% городов с населением свыше 100 тысяч человек и 82% городов с населением менее 100 тысяч человек. Это означает, что практически в любой точке России владелец автомобиля ГАЗ может быстро получить необходимые запчасти, получить консультацию или заказать редкую деталь. С учетом магазинов в странах СНГ сеть объединяет сегодня более 1500 торговых точек. Количество номенклатурных позиций продукции, реализуемой через сеть, увеличилось в 2011 году на 8% и сейчас составляет 15 тысяч наименований. Не менее 3 тысяч оригинальных запасных частей постоянно имеется в наличии в каждой торговой точке. Ассортимент магазинов сети состоит только из оригинальных сертифицированных запасных частей. Это детали, которые используются Горьковским автозаводом для производства автомобилей или рекомендованы заводом для установки по результатам эксплуатационных испытаний, для удобства покупателей все запчасти разделены по классам: «Эконом», «Оригинал», «Профессионал». Выбор класса зависит от эксплуатационных нагрузок на автомобиль, среднегодового пробега, стиля управления машиной: нужный класс легко узнать по цвету фирменной упаковки.