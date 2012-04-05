ГИБДД фиксирует рост ДТП по вине пешеходов

В 13 таких аварий погибли 3 человека, 11 получили травмы. При этом самоераспространенное нарушение со стороны пешеходов – переход проезжейчасти вне пешеходного перехода.

Переход проезжей части по пешеходному переходу – залог безопасностипешеходов. Пересекая дорогу по пешеходному переходу, оставайтесьвнимательными, потому что ситуация на дороге меняется каждую секунду,напоминает отделение пропаганды ГИБДД.