ГИБДД фиксирует рост ДТП по вине пешеходов
5 апреля 2012, 09:13Общество
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За 3 месяца 2012 г. произошло 45 наездов на пешеходов. На 18% выросло количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений Правил дорожного движения пешеходами.
В 13 таких аварий погибли 3 человека, 11 получили травмы. При этом самоераспространенное нарушение со стороны пешеходов – переход проезжейчасти вне пешеходного перехода.
Переход проезжей части по пешеходному переходу – залог безопасностипешеходов. Пересекая дорогу по пешеходному переходу, оставайтесьвнимательными, потому что ситуация на дороге меняется каждую секунду,напоминает отделение пропаганды ГИБДД.
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