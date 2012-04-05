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Глава МВД жалеет, что не может принимать в полицию инопланетян
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава МВД жалеет, что не может принимать в полицию инопланетян

5 апреля 2012, 16:11ОбществоВалерия Лошкарева
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