Глава МВД жалеет, что не может принимать в полицию инопланетян

Ведь вопрос заключается не в том, что мы плохие, а в том, что у нас общество болеет такими же проблемами. Ведь я же никого с других планет набрать не могу. Может это ваш товарищ пришел или близкий родственник - это же наши россияне заявил Нургалиев.