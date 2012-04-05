Глава МВД жалеет, что не может принимать в полицию инопланетян
5 апреля 2012, 16:11ОбществоВалерия Лошкарева
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Глава МВД России Рашид Нургалиев считает, что проблемы полиции характерны для всего российского общества, в котором еще существует дефицит образования, нравственности и воспитания.
Ведь вопрос заключается не в том, что мы плохие, а в том, что у нас общество болеет такими же проблемами. Ведь я же никого с других планет набрать не могу. Может это ваш товарищ пришел или близкий родственник - это же наши россияне заявил Нургалиев.
Сотрудники правоохранительных органов, отметил он, отбираются по лучшим критериям. «Значит, вопрос возникает в другом. Где образование? Где воспитание? Где нравственность?» - отметил министр.
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