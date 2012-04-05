Готовимся к майским праздникам. Апрель – месяц субботников

На совещании присутствовали представители основных городских предприятий– УВЗ, НТМК, ВГОК, НТИИМ, ООО «ЗМК», «Химзавод «Планта».Докладчики сообщили, что все предприятия в апреле будут проводитьсубботники на закрепленных за ними территориях.

НТМК начал подготовку 2 недели назад. Если не помешает погода,субботники на предприятии начнутся с 10 апреля. Ежедневно до 9 мая науборку будут выходить 60 сотрудников комбината. Субботник на УВЗ пройдетво второй половине апреля, предварительная дата - 21 апреля.Еженедельные уборки по пятницам планирует проводить Уралхимпласт.На регулярные субботники будут выходить сотрудники НТИИМ, ВГОК, ЗМК.

На уборку выйдут также сотрудники управляющих компаний и жильцы домов. А для молодых тагильчан открыт набор в отряды мэра.

Участники заседания обсудили также проблему несанкционированных свалок. В2012 году администрация заложила 13 млн рублей на ликвидацию свалок.Сумма возросла на 2 млн по сравнению с прошлым годом. Тем не менеепрокуратура в результате проверок обнаружила в городе 36 свалок,подлежащих ликвидации. Бюджетных средств на уборку не хватает, поэтомуадминистрация обратилась за помощью к предприятиям.