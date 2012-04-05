Infiniti показала концепт своего первого электрокара

ru. Как сообщили в компании, первый серийный электрокар от Infiniti будет агрессивнее электрического хэтчбэка Nissan как по дизайну, так и по динамическим характеристикам. Правда, последние пока не разглашаются. Известно лишь, что аккумуляторы повышенной емкости позволят автомобилю разгоняться с нуля до 100 км/ч менее чем за 9 секунд без ущерба для запаса хода, который составит около 160 км. Серийная Infiniti LE получит силовую установку от обновленного Leaf, а также ряд технических инноваций от него же. По неподтвержденным данным, в их число войдет более эффективная система обогрева салона, что сделает оба автомобиля пригодными для эксплуатации в более суровых условиях. В продаже электрическая новинка появится в ближайшие два года.