Infiniti показала концепт своего первого электрокара
Infiniti представила на автосалоне в Нью-Йорке концепт своего первого электрокара LE и опубликовала серию официальных фото. Серийная версия экологичной модели станет более спортивным и роскошным братом Nissan Leaf. Концепт получил дизайн в том же стиле, что и Emerge-E, представленный на автосалоне в Женеве месяц назад, отмечает Autonews.
ru. Как сообщили в компании, первый серийный электрокар от Infiniti будет агрессивнее электрического хэтчбэка Nissan как по дизайну, так и по динамическим характеристикам. Правда, последние пока не разглашаются. Известно лишь, что аккумуляторы повышенной емкости позволят автомобилю разгоняться с нуля до 100 км/ч менее чем за 9 секунд без ущерба для запаса хода, который составит около 160 км. Серийная Infiniti LE получит силовую установку от обновленного Leaf, а также ряд технических инноваций от него же. По неподтвержденным данным, в их число войдет более эффективная система обогрева салона, что сделает оба автомобиля пригодными для эксплуатации в более суровых условиях. В продаже электрическая новинка появится в ближайшие два года.
Фото: infinitiusa.com