Искусство электропередач... Креативим! (ФОТО)
В мире все чаще приходят к мысли, что окружающая нас действительность, со всеми зданиями, транспортом и даже мелкими бытовыми необходимостями, должна быть не только функциональна, но и максимально креативна. Согласитесь, когда всё вокруг необычно и интересно, самому хочется быть уникальным и активным.
В свое время велось много разговоров про серые бетонные застройки, которые заполонили города. В этом бесконечном лабиринте одинаковых домов не блуждают только сами жильцы. Но если многоэтажки начали раскрашивать в яркие, сочные цвета, то как быть с опорами электропередач, которые всерьез мешают любоваться видам природы? Каждый из вас ездил на поездах или электричках. Так вот, стоит выехать за черту города, как начинается монотонная картина столбов, от которых друг к дружке тянутся провода. Но, ура-ура, было найдено позитивное решение! Опоры были превращены в причудливые техно-растения, в фигуры стоящих и движущихся людей, и попросту в нечто футуристичное и волнующее.
Авторами идеи стали британцы. В Англии прошел конкурс дизайнеров, и наиболее успешные работы скоро воплотят в жизнь. А там, глядишь, и до России новинка доберется...
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