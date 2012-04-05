Искусство электропередач... Креативим! (ФОТО)

В свое время велось много разговоров про серые бетонные застройки, которые заполонили города. В этом бесконечном лабиринте одинаковых домов не блуждают только сами жильцы. Но если многоэтажки начали раскрашивать в яркие, сочные цвета, то как быть с опорами электропередач, которые всерьез мешают любоваться видам природы? Каждый из вас ездил на поездах или электричках. Так вот, стоит выехать за черту города, как начинается монотонная картина столбов, от которых друг к дружке тянутся провода. Но, ура-ура, было найдено позитивное решение! Опоры были превращены в причудливые техно-растения, в фигуры стоящих и движущихся людей, и попросту в нечто футуристичное и волнующее.