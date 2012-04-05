Какие детские товары производятся в Нижнем Тагиле и что о них думает местный Роспотребнадзор

На территории города и пригорода Нижнего Тагила производством детских товаров занимаются всего 5 предприятий. Это ООО «Черноисточинская фабрика», пошив детской одежды и постельного белья, ООО «Елена», производство детских товаров в Нижнем Тагиле, ООО «Милое солнышко», пошив и продажа одежды для новорожденных и ясельных детей, ЗАО «Нижнетагильская мебельная фабрика», производство мебели, и ГУП СО «Нижнетагильская типография», в том числе производство полиграфической продукции для детей.

По данным Нижнетагильского Роспотребнадзора, вся выпускаемая этими предприятиями продукция сертифицирована, а графики производственно-лабораторногоконтроля на текущий годимеются у всех производителей.

Когда открываешь свой магазин, нужно задуматься не только о товаре, который будет в нем продаваться. Необходимо закупить качественное оборудование. Например, качество сканеров штрих кодовнепосредственным образом повлияет на качество и быстроту обслуживания покупателей вашего магазина.