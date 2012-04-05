Lexus представил в Нью-Йорке новый седан ES
5 апреля 2012, 12:36ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Lexus представил на автосалоне в Нью-Йорке новое поколение ES: бензиновый ES 350 и ES 300h, оснащенный гибридным приводом Lexus. Обладая чертами новейшего дизайна и улучшенной управляемостью, новый седан ES будет пользоваться неизменным спросом у покупателей автомобилей премиум-сегмента. Впервые в истории бренда седан ES оснащается гибридным приводом Lexus.
Благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю, работающему по циклу Аткинсона, гибридный ES 300h будет расходовать около 5,9 л на 100 км пути в смешанном цикле по методике измерения EPA. ES 350 оснащается 3,5-литровым двигателем V6 c системой интеллектуального регулирования фаз газораспределения Dual VVT-i. 6-диапазонная автоматическая трансмиссия с интеллектуальной системой электронного управления (ECT-i) обеспечивает улучшенные динамические характеристики, снижает расход топлива и переключается очень плавно. Благодаря применению материалов с низким коэффициентом трения повышается экономичность.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей