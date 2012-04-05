Lexus представил в Нью-Йорке новый седан ES

Благодаря 2,5-литровому 4-цилиндровому двигателю, работающему по циклу Аткинсона, гибридный ES 300h будет расходовать около 5,9 л на 100 км пути в смешанном цикле по методике измерения EPA. ES 350 оснащается 3,5-литровым двигателем V6 c системой интеллектуального регулирования фаз газораспределения Dual VVT-i. 6-диапазонная автоматическая трансмиссия с интеллектуальной системой электронного управления (ECT-i) обеспечивает улучшенные динамические характеристики, снижает расход топлива и переключается очень плавно. Благодаря применению материалов с низким коэффициентом трения повышается экономичность.