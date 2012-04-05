Медики напоминают: совсем скоро активизируются клещи

Отмечены случаи заражения клещевым энцефалитом. По оценкам специалистов,настолько высоких показателей активности клещей в Нижнем Тагиле нерегистрировалось с 1991 года.

По данным Роспотребнадзора, сезон передачи клещевых инфекций в Свердловской области продолжался с 26 марта по 31 октября.

Медики напоминают: лучшая защита против клещевого энцефалита для детей ивзрослых – вакцинация. Необходимо поставить две прививки с интерваломот 14 дней до 6 месяцев, затем еще одну - через 9-12 месяцев и далеекаждые три года делать по одной прививке.

Если от последней отдаленной прививки прошло более 3 лет, нетнеобходимости начинать курс иммунизации заново, можно проверить уровеньсвоего иммунитета, сдав на анализ кровь. В Нижнем Тагиле сдать кровь нанапряжённость иммунитета к клещевому энцефалиту можно по адресу: ул.Октябрьской революции, 86.