Mercedes-Benz представил внедорожник GL-класса второго поколения

Он оснащается одним из двух моторов: бензиновым 4,7-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и прямым впрыском топлива или 3,0-лировым V6. Бензиновый двигатель доступен в двух вариантах – мощностью 362 л.с. и 429 л.с., мощность дизельного составляет 240 л.с. Оба агрегата устанавливаются в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. С V6 внедорожник сможет ускоряться с нуля до 100 км/ч за 8,3 секунды, а с более мощной версией V8 - за 5,5 секунды. Хотя цены на бензин вряд ли могут быть проблемой для владельца такого авто, внедорожник стал более экономичным: расход топлива уменьшился на 18% по сравнению с нынешней моделью. В продажу новинка поступит этой осенью. Цены на новое поколение пока не объявлены. Сейчас цены на GL-класс начинаются от 63 000 долларов, но не исключено, что цена новой модели перевалит за 100 000. Стоит отметить, что внедорожники GL-класса первого поколения в США в настоящее время являются самыми продаваемыми авто в своем классе.