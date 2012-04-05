Mercedes-Benz представил внедорожник GL-класса второго поколения
Mercedes-Benz представил внедорожник GL-класса второго поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль, который сами разработчики называют «немецким замком» за его размеры и внушительность, имеет габариты 5120х2141х1850 мм при колесной базе 3075 мм. Несмотря на то, что его размены превышают размеры его предшественника, автомобиль стал легче на целых 100 кг.
Он оснащается одним из двух моторов: бензиновым 4,7-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и прямым впрыском топлива или 3,0-лировым V6. Бензиновый двигатель доступен в двух вариантах – мощностью 362 л.с. и 429 л.с., мощность дизельного составляет 240 л.с. Оба агрегата устанавливаются в паре с 7-ступенчатой коробкой передач. С V6 внедорожник сможет ускоряться с нуля до 100 км/ч за 8,3 секунды, а с более мощной версией V8 - за 5,5 секунды. Хотя цены на бензин вряд ли могут быть проблемой для владельца такого авто, внедорожник стал более экономичным: расход топлива уменьшился на 18% по сравнению с нынешней моделью. В продажу новинка поступит этой осенью. Цены на новое поколение пока не объявлены. Сейчас цены на GL-класс начинаются от 63 000 долларов, но не исключено, что цена новой модели перевалит за 100 000. Стоит отметить, что внедорожники GL-класса первого поколения в США в настоящее время являются самыми продаваемыми авто в своем классе.