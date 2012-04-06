Международный мотосалон откроет свои двери через неделю

Одним из главных событий мотосалона станет проведение кубка Санкт-Петербурга по кастомайзингу, учрежденный организаторами еще в 2010 году. В конкурсной программе будут представлены более 30 мотоциклов от известных кастом-ателье. Организаторы выставки подготовили зрелищную спортивную программу выставки. В субботу на открытой площадке Экспоцентра состоится незабываемое спортивное шоу – старт второго сезона Чемпионата Восточной Европы по стантрайдингу MOTUL M1 – Stunt Battle Russia. Это самый крупный турнир на территории всего постсоветского пространства, в котором принимают участие все сильнейшие Pro-райдеры России, Белоруссии, Украины и Прибалтики. Соревнования организованы при поддержке Мотоциклетной федерации России. Также в субботу в рамках мотосалона IMIS на территории выставочного зала «Гарден Сити» пройдет отборочный турнир первого в России шоу по смешанным боям – SPbFighters. Своих воспитанников на ринге будут представлять чемпионы мира по смешанным боям – Виктор Смоляр и Александр Волков. По-настоящему экстремальным событием на мотосалоне IMIS2012 станет мотофристайл-шоу. В воскресенье, 15 апреля, победители российских и мировых соревнований (Алексей Колесников, Мартинс Александрович, Вильям Ван ден Путте, Алексей Айсин) продемонстрируют уникальные по своей сложности трюки. Помимо фееричной спортивной программы, на мотосалоне IMIS пройдет Мотосаммит Европы, который объединит крупнейшие мотоциклетные клубы. Главная социальная миссия Мотосаммита – приобщение молодежи к мотокультуре и мотоспорту, повышение безопасности дорожного движения и обмен опытом между российскими и зарубежными мотоклубами. Санкт-Петербургский международный мотосалон IMIS – главное событие года, объединяющее не только представителей мотоиндустрии, но и всю байкерскую тусовку России, Белоруссии, Украины и Прибалтики. Здесь каждый неравнодушный к двухколесной техники найдет что-то интересное для себя. Экспоцентр «Гарден Сити» Санкт-Петербург, Лахтинский пр., 85 В Тел.: +7 812 244 48 48