МОТИВу – 16 лет: взгляд назад и планы на будущее!

Лицензии

Напомним, что наиболее важным стратегическим событием прошлого года для МОТИВа стало получение новых лицензий на право оказания услуг сотовой связи стандарта GSM в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области. Как и планировалось, МОТИВ начнет предоставлять мобильные услуги на новых территориях в течение ближайших двух лет. Тестирование сети начнется уже в августе 2012 года в Сургуте, Ноябрьске, Кургане, Шадринске, Далматово.

Техническое развитие

За 2011 год емкость сети была увеличена на 10%, благодаря чему, еще больше абонентов МОТИВа смогли одновременно совершать звонки и отправлять SMS-сообщения. Такой высокий показатель стал возможным благодаря успешной реализации техническими специалистами Компании комплекса мероприятий по установке новых базовых станций и модернизации уже существующего оборудования. Сегодня на карте МОТИВа уже порядка 1000 населенных пунктов, в которых проживают более 97,5% свердловчан. В ближайшем будущем основной акцент в техническом развитии Компании будет сделан на увеличении емкости сети. В 2012 году планируется установить больше 150 базовых станций на территории Свердловской области, а также около 350 базовых станций на новых территориях.

Точки подключения

В юбилейный 2011 год МОТИВ стал еще ближе к своим абонентам: на 15% было увеличено количество Точек подключения. В течение 2012 года на территории ХМАО, ЯНАО и Курганской области появится более 20 Офисов продаж и обслуживания компании МОТИВ. Компания планирует предоставить на новых территориях порядка 500 рабочих мест.

Мобильный Интернет

В прошлом году среди абонентов компании МОТИВ существенно увеличилось количество «мобильных интернет-серферов». Сегодня больше половины абонентов пользуются мобильным Интернетом HiG. Число абонентов, включивших услугу «Абонемент 1500 Мб», увеличилось в 4 раза, число абонентов, включивших услугу «HiG безлимит», - более чем в 3 раза! Также компания МОТИВ входит в рабочую группу Роскомнадзора, активно участвует в обсуждении условий конкурсов на частоты LTE и борется за них наравне с другими операторами России. В ближайшем будущем МОТИВ предложит своим абонентам новую услугу с выгодными и максимально удобными условиями для активных пользователей безлимитного мобильного Интернета HiG, а также займется развитием системы мобильных платежей – альтернативного метода оплаты товаров и услуг с помощью мобильного телефона.

Роуминг

В год 16-летия Компании количество абонентов МОТИВа, путешествующих с «родной» SIM-картой по России, увеличилось более чем в 3 раза, за рубежом – в 2 раза! МОТИВ планирует и дальше развивать направление роуминга. Уже сейчас абоненты МОТИВа могут оставаться на связи с близкими более чем в 150 странах мира. А с услугой «Роуминг НОН-СТОП» экономить на входящих звонках за пределами «домашнего региона» можно круглый год, а не только в период отпусков и праздников.