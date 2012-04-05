Мы переехали - теперь ждем по адресу Ленина 4 (2-й этаж)

ООО ИК КАПИТАЛ с 9 апреля 2012 г. будет располагаться по адресу пр-кт Ленина 4 (2-й этаж). Уточнить схему проезда можно на сайте компании www.kapitalnt.ru или позвонить по телефонам (3435) 96-19-09 или 42-99-88.