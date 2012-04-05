Мы переехали - теперь ждем по адресу Ленина 4 (2-й этаж)
5 апреля 2012, 23:50ОбществоВасилий
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ООО ИК КАПИТАЛ с 9 апреля 2012 г. будет располагаться по адресу пр-кт Ленина 4 (2-й этаж). Уточнить схему проезда можно на сайте компании www.
ООО ИК КАПИТАЛ с 9 апреля 2012 г. будет располагаться по адресу пр-кт Ленина 4 (2-й этаж). Уточнить схему проезда можно на сайте компании www.kapitalnt.ru или позвонить по телефонам (3435) 96-19-09 или 42-99-88.
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