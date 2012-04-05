На Среднем Урале прогнозируется значительное потепление

Однако, как сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре, уже в выходные возможно существенное потепление. Согласно прогнозу, 8 апреля ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов, днем 8-13 тепла, осадки прекратятся.

В Екатеринбурге завтра, 5 апреля, переменная облачность. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночная температура минус 2-4 градуса, дневная – плюс 4-6.

В пятницу, 6 апреля, облачная погода с прояснениями, осадки. Ветер юго-западный, северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 15 метров. Температура ночью 1-3 градуса ниже ноля, днем 5-7 тепла.